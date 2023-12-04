Выпускник «Школы фермера» из Иркутска запустил свой образовательный проект

Вдохновившись знаниями, полученными от экспертов АПК, молодой предприниматель решил сам обучать школьников основам агробизнеса и на своем примере показывать, что работа на селе – это перспективно.

На базе своей сыроварни «Милаша» в селе Хомутово успешный бизнесмен проводит экскурсии по предприятию и читает лекции «От идеи до стартапа». Фермер учит школьников и студентов строить бизнес, реализовывать свою продукцию на стадии домашнего производства, выстраивать маркетинг, рассказывает, почему нельзя брать большие кредиты и где бесплатно получить дополнительное образование.

Делясь опытом, Никита обращает внимание на то, как важно найти свое призвание в жизни, и рассказывает о своем пути. Он работал видеооператором, учился в иркутском филиале ВГИКа на продюсера, поставил полнометражный киноспектакль для драмтеатра и имел все перспективы работать в Москве. Но на пике карьеры резко повернул на 180 градусов и стал фермером. За несколько лети сумел убыточное семейное предприятие превратить в успешный бренд.

«Проект Россельхозбанка «Школа фермера» помог мне получить субсидию на развитие проекта агротуризма и успешно его реализовать. Поэтому я решил делиться этими знаниями с молодыми людьми, показать, какие меры поддержки есть, как с учебной скамьи грамотно открыть домашнее хозяйство с перспективой на открытие собственного завода. И я надеюсь, что данный проект поможет появляться новым предприятиям, а школьники и студенты будут оставаться работать в нашем регионе», - выразил надежу Никита Россов.

Профориентационные мероприятия привлекают детей не только из ближайших сел: Оёк, Куда, Грановщина, – но и школьников областного центра. Его участниками уже стали более 200 школьников. Проект продлится до июля 2024 года, его охват составит 500 человек.

«Путь от мечты к победе у каждого свой, но история Никиты Россова учит тому, как важно грамотно подходить к бизнес-процессам, любить свою профессию, постоянно учиться и верить в свой успех. Это отличный пример того, как можно организовать успешное, современное и грамотное фермерское хозяйство, и этот опыт нужно тиражировать. Очень рада, что дело Россельхозбанка продолжает жить и вносит вклад в развитие нашего региона», - отметила директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.