Новости

Кешбэк до 30% по картам Уралсиба «120 дней на максимум» за покупки у партнеров

Владельцам кредитных карт «120 дней на максимум» Банка Уралсиб стал доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров банка.

Информацию о партнерах вы можете найти в своем личном кабинете программы «Уралсиб Бонус» в разделе «Партнеры онлайн». Среди партнеров банка более 100 известных магазинов и сервисов.

Для начисления кешбэка необходимо перейти на сайт магазина по ссылке из личного кабинета «Уралсиб Бонус» и совершить покупку по карте банка.

Заработанные бонусные рубли можно потратить на:

  • компенсацию покупок, совершенных в прошлом календарном месяце на сумму от 1500 до 50 000 рублей
  • баллы «РЖД Бонус»
  • бонусы для путешествий: полная или частичная оплата ж/д и авиабилетов, бронирование отелей.

Обращаем внимание, что бонусные рубли по кредитным картам «120 дней на максимум» начисляются только за покупки в разделе «Партнеры онлайн» личного кабинета «Уралсиб Бонус», бонусные рубли по стандартным условиям программы не начисляются.

Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:LdtCKZqbh

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Майнеры
Свободных энергомощностей нет. Как решают проблему энергодефицита в Сибири
«Мы хотим, чтобы майнинг-центры переехали в другое место». Замглавы Минэнерго – о том, как будут решать проблему энергодефицита
Почему власти решили ухудшить условия для промышленного майнинга – эксперт ВШЭ
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес