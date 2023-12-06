Как пережить ребрендинг и сохранить клиентов

В марте 2023 году на финансовой карте России появился новый банк — Свой Банк. Возник он не на пустом месте, а был создан на базе саратовского «Газнефтьбанка». Никита Игнатенко, директор Департамента развития розничного бизнеса Своего Банка, рассказал о ребрендинге, планах и целях на 2024 год, а также почему банк уходит в онлайн.

Что такой ребрендинг значит для клиентов? Какие изменения они уже могли ощутить?

– Не будет преувеличением сказать, что изменилось все. На месте архаичного банка без цифровых сервисов был создан современный digital-банк. Мы разработали с нуля мобильный банк и интернет-банк.

Раньше география обслуживания ограничивалась Саратовом и парой-тройкой городов, сейчас же мы работаем в 83 регионах страны, то есть меньше чем за год мы вышли на федеральный уровень.

Продуктово-розничная линейка, безусловно, стала шире. Не было ни банковских карт, ни системы дистанционного обслуживания. У Газнефтьбанка в приоритете стояло кредитование юрлиц, поэтому банк и не имел сильных позиций в сегменте потребительского кредитования. По сути, это был небольшой региональный банк без амбиций, который занял свою нишу на региональном рынке и чувствовал себя вполне комфортно.

Новые владельцы делают ставку на цифровую трансформацию бизнеса, а именно на digital-подход и digital-развитие.

Вы имеете в виду цифровизацию бизнес-процессов?

– Не только. Например, мы активно размещаемся на финансовых маркетплейсах и digital-площадках. Теперь некоторые наши продукты доступны на Банки.ру или Сравни.ру.

Или, скажем, процесс выпуска карты или открытия вклада, который занимает 5-7 минут. Раньше, чтобы доставить карту клиенту, банки тратили много бумаги. Мы сократили объем документов до одного печатного листа. Все остальные документы подписываются дистанционно в личном кабинете интернет-банка или мобильном приложении, там же они хранятся.

А что будет с офисами? Вы откроете отделения без сотрудников, как это делают некоторые другие банки?

– У нас нет пока планов развивать свою филиальную сеть. Возможно, появится флагманский офис, но пока это на этапе обсуждения. Все проекты мы оцениваем с точки зрения эффективности и видим, что большинству клиентов удобно использовать смартфон и проводить операции дистанционно, у них нет потребности в офисах.

Однако мы сохранили отделения в Саратове, так как там клиенты привыкли посещать офисы, привыкли к такой коммуникации. Нам было важно сохранить привычный клиентский путь наших действующих клиентов и при этом добавить в наши продукты больше выгоды.

То есть клиенты в Саратове после ребрендинга от вас не ушли?

– Верно. Я даже больше скажу, они привели новых клиентов — более молодую аудиторию.

Мы действовали очень аккуратно: оставили старую линейку вкладов, улучшив по ней условия, оставили офисы продаж, сохранили персонал. В общем, сделали все, чтобы сохранить привычный комфорт для действующих клиентов. И добавили новые «фишки».

Как в целом изменятся продукты и услуги банка в 2024 году?

– Мы хотим связать так называемый ежедневный банкинг (daily banking) с ежедневными сервисами (daily service). Мы планируем существенно расширить партнерскую сеть, программы кешбэков, бонусов и привилегий. Так, мы рассчитываем, что в следующем году наши клиенты смогут оплачивать ЖКХ, бюджетные счета и платежи в различные сервисы в мобильном и интернет-банке. Важно, чтобы продукты Своего Банка давали определенные выгоды не только в финансовом поле, но и в ежедневных тратах. Мы стремимся выстраивать открытое и честное взаимодействие с клиентами.

Что вы понимаете под «честным взаимодействием»?

– Давайте рассмотрим это на конкретном примере. Когда мы запускали кредитную карту, то провели исследование рынка. Оказывается, для многих кредитная карта — сложный продукт. Не все понимают, как работает льготный период, что делать, чтобы не платить банку проценты. Как результат, 80% клиентов нарушают правила льготного периода. Большинство клиентов отдают банку больше денег, чем рассчитывали изначально.

Мы постарались исправить эту ситуацию и максимально подробно рассказать клиенту обо всех особенностях продукта. В личном кабинете Своего Банка клиенту доступны все расчеты. Мы всегда заранее предупреждаем об очередном платеже и окончании льготного периода. Вот такое взаимодействие я и называю честным. По этому же принципу мы работаем по всем продуктам. Главное для нас, чтобы клиент чувствовал реальную выгоду от сотрудничества со Своим Банком.

Вернемся к следующему году и планам на него.

– Мы планируем войти в «высшую лигу» по продажам кредитных карт в digital-каналах.

А это реально сделать всего за один год?

– Вполне. Я понимаю, что это будет нелегко, ведь наши конкуренты не дремлют, тем не менее мы собрали отличную команду супер-профессионалов, которые живут одной целью: сделать лучший банк, которым мы будем гордиться. Меньше, чем за год (с мая 2023) мы вдвое увеличили депозитный и кредитный портфели, мы перезапустили депозитную линейку и запустили линейку карт, мы хорошо подготовились технически. Мы соблюдаем все нормативы регулятора, в том числе и по ликвидности. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что мы готовы к быстрому и устойчивому росту. В следующем году мы запустим новые продукты: кредиты, накопительные счета, страховые продукты и многое другое. Пока не буду раскрывать все карты. Скажу лишь, что все шансы сохранить рост и достичь своих целей у нас есть. Будем работать в этом направлении.