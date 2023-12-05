Первый взнос по ипотеке может вырасти до 30%

Власти уже повышали порог с 15% до 20%. Об этом сообщают «Известия».

Правительство обсуждает повышение взноса до 30%, рассказали три источника, знакомых с ходом дискуссии. Один из собеседников отметил, что параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой.

В сентябре этого года правительство уже повысило первоначальный взнос с 15% до 20%, и это коснулось всех видов льготной ипотеки. Возможно, сейчас идет речь о самой массовой – для покупки жилья в новостройках или строительства дома. По ней по ставке 8% годовых можно получить кредит до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн рублей – в других регионах.

Есть информация, что обсуждается также порог по минимальному первоначальному взносу в 25%, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее стало известно, что более 70% россиян интересуются одноэтажными домами. Чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины – на них пришлось 57% сделок.

Примерно половина клиентов Сбера оформляли ипотеку на ИЖС в возрасте от 31 до 40 лет. Причем 74% заемщиков состояли в браке, 21% были холосты, а 5% – разведены. Большая часть посетителей витрины Домклик (72%) интересуется одноэтажными домами. Около 21% ищут двухэтажные дома, 5% – как одноэтажные, так и двухэтажные, а 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек. При этом 68% пользователей отдают предпочтения каменным домам, а 32% – деревянным.

Как показало исследование, в январе-начале сентября 2023 года средний размер кредита в России на ИЖС составил 4,3 млн рублей, а средний первоначальный взнос – 21,1% стоимости дома. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное жилищное строительство в России в этот период составил 33,2 тыс. рублей.