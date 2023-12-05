Продажи «легковушек» снизились на 3% в ноябре

Число купленных автомобилей составило 108,5 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга.

«Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 938 558 шт. (+60% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте легких коммерческих – 92 347 шт. (+35% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте грузовых – 128 069 шт. (+82% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте автобусов – 15 601 шт. (+24% к аналогичному периоду прошлого года)», – рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что средний чек автокредита в октябре составил 1,56 млн руб. В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в октябре 2023 года вырос еще существеннее – на 47,1% (в октябре 2022 года – 1,06 млн руб.).

«Средний чек кредита на покупку автомобиля растет почти непрерывно с февраля 2023 года, а в октябре было зафиксировано очередное рекордное значение данного показателя, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стоит отметить, что росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл».