Сериал «Слово пацана» поручили проверить в Госдуме

Телешоу рассмотрят на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков, передает РИА Новости.

«В преддверии объявленного президентом Российской Федерации 2024 года Годом семьи данный факт вызывает возмущение, в связи с чем прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов – «Слово пацана» и «Пищеблок» – на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», – говорится в обращении к Андрею Липову, руководителю Роскомнадзора.

Огромный резонанс в СМИ вызвал инцидент в Иркутске. К ребятам на остановке Лисиха подошла агрессивно настроенная компания. Они задали школьнику вопрос с какого он района, а после один из них достал нож и нанес удар, от которого ребенок погиб. Установлено, что погибший из хорошей семьи, воспитывался мамой, папа жил отдельно. Друзья о нем отзываются только с положительной стороны. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводится расследование.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева заявила о том, что инцидент не связан с сериалом «Слово пацана».

«Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые. К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях. Установлено, что связи с сериалом, нет. Со всеми участниками и свидетелями проводятся следственные действия. Результаты расследования взяты мной на контроль», – пишет Афанасьева в Telegram-канале.