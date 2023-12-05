Вечерний проезд на общественном транспорте в Иркутске подорожает до 40 рублей

Перевозчики, обслуживающие ряд муниципальных маршрутов, уведомили о повышении стоимости проезда. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

С 29 декабря будет изменен тариф на проезд по маршрутам №12 «Верхняя Набережная – сквер им. Кирова – Верхняя Набережная», №16к «мкр-н Солнечный – сквер им. Кирова», №22 «мкр-н Первомайский – Ц. рынок – мкр-н Первомайский», №80 «Областная больница – Студгородок – Железнодорожный вокзал – Аэропорт – ул. Пискунова – ул. Байкальская – Студгородок – Областная больница». Стоимость поездки на автобусах №№ 12, 16к, 22 составит 35 рублей до 20:00 и 40 рублей после 20:00, на №80 – 35 рублей.

С 1 января увеличат стоимость проезда по муниципальным маршрутам № 3 «6-й пос. ГЭС – Студгородок – Ц. рынок – Аэропорт», № 5к «мкр-н Солнечный (Сибэкспоцентр) – Ц. рынок – мкр-н Солнечный (Сибэкспоцентр)», № 11к «Бульвар Постышева – Ц. рынок», № 17 «мкр-н Солнечный (ЖК «Море солнца») – Ц. рынок», № 20 «Железнодорожный вокзал – ул. Пискунова», № 74 «мкр-н Первомайский (Башня) – мкр-н Университетский – Студгородок – ул. Ленина – плотина ГЭС – мкр-н Университетский – мкр-н Первомайский (Башня)». Ее установят в размере 35 рублей.

На маршрутах №2 «Ц. рынок – 6-й пос. ГЭС», № 4 «Ц. рынок – мкр-н Университетский» №9 «Ц. рынок – СНТ им. Дубинина», №10т «Реабилитационный центр – плотина ГЭС – Ц. рынок», «№13 «Н. Ленино – Центр (через пр. Марата)», №23 «Ц. рынок – Реабилитационный центр», № 27 «мкр-н Топкинский – Ц. рынок – мкр-н Топкинский», №45 «мкр-н Первомайский – плотина ГЭС – Аэропорт», №49 «мкр-н Топкинский – Автовокзал – Ц. рынок – Железнодорожный вокзал – Автовокзал – мкр-н Топкинский», №88 «Ново-Иркутская ТЭЦ – Ц. рынок – Ново-Иркутская ТЭЦ» цена билета составит 35 рублей до 20:00 и 40 рублей после 20:00.