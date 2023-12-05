Иркутские компании-инвесторы – в рейтинге Forbes

Иркутская нефтяная компания, Эн+, МТС, Полюс, Газпром и Илим, реализующие крупные проекты в Иркутской области, вошли в рейтинг 30 крупнейших компаний-инвесторов России-2023 по версии Forbes.

Возглавляет рейтинг Газпром, инвестиции которого в российскую экономику оцениваются в более 2,2 трлн рублей. Сейчас компания ведёт добычу газа в Иркутской области на крупнейшем Ковыктинском месторождении.

Иркутская нефтяная компания с объемом инвестиций в 127,8 млрд рублей заняла в рейтинге 10-е место, Эн+ –11-е (118,5 млрд рублей). Замыкает тридцатку крупнейших российских инвесторов группа Илим (объем инвестиций 35,7 млрд рублей), компания реализует в Иркутской области флагманский проект «Большой Усть-Илимск».

Инвестиционный потенциал Иркутской области огромен. Надежда Грошева, декан САФ менеджмента ИГУ, считает знаковым попадание компаний региона в рейтинг крупнейших инвесторов.

– ИНК – крупнейшая региональная компания Иркутской области. Несмотря на все cоблазны, которые могли бы быть у собственников для регистрации, например, в какой-нибудь условном калининградском офшоре, компания остаётся региональной и очень много делает для региона. Они – лидер в ESG-повестке, одни из первых поставили вопрос минимизации негативного воздействия человека на природу, в числе первых разместили зелёные облигации. ИНК – крупнейший налогоплательщик региона, они формируют значительную долю бюджета региона, причём формируют достаточно устойчиво. ИНК инвестирует в территории присутствия. Так, вокруг Иркутского завода полимеров выстроена целая инфраструктура подготовки кадров, строится инфраструктура комфортного проживания, здравоохранения.

По мнению Надежды Грошевой, важно, что, кроме инвестиций в производственные объекты, компании инвестируют и в региональную инфраструктуру.

– Эн+ – хороший пример. Федеральная компания, которая перевела управляющие органы в регион. У компании есть подразделения в Красноярске и в других регионах, но тем не менее основной управляющий центр перенесён сейчас в Иркутскую область. Это означает, что значительный объём уплаченных налогов концентрируется в Иркутской области. Кроме того, Эн+ активно создаёт городскую инфраструктуру, ведёт проекты, начиная от гостиничной инфраструктуры и гостеприимства, заканчивая проектами в сфере жилищного строительства и культурного наследия. Это крайне важно, потому что инвестиции в промышленность, в производство – это здорово, но для региона, для населения важно, что такие крупные компании инвестируют не только в себя, но и в общество, в комьюнити – это очень солидное преимущество для регионов.