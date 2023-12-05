Путин включен в шорт-лист Time на звание человека года

Помимо него в списке есть Си Цзиньпин и Барби.

Человеком года по версии Time ежегодно становится человек, который формировал мировую новостную повестку. В шорт-лист попал и президент России Владимир Путин.

«Путин столкнулся с мятежом Вагнера, но в итоге его влияние только укрепилось. Евгений Пригожин, лидер группы Вагнера, позже погиб в авиакатастрофе. Путин был признан человеком года по версии журнала TIME в 2007 году и неоднократно входил в список TIME100, в том числе в 2022 году», – пишут в издании.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина попала в список людей, которые определят жизнь Европы в 2024 году. Рейтинг из 28 людей составлен изданием Politico. Родившаяся в скромной семье в Республике Башкортостан, она стала первой женщиной, возглавившей центральный банк страны «Большой восьмерки».