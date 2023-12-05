Роботов-гидов разместили в офисах информационно-туристской службы Иркутска

Они помогут узнать об интересных фактах, городе и регионе. Об этом рассказали в мэрии.

Им уже придумали имена: «Бабр», «Яков» и «Ы» (в честь знаменитой комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»). В дальнейшем гидов планируют разместить в местах, наиболее посещаемых путешественниками, например, в аэропорту.

– Это отечественная разработка. Ее авторы живут в Перми. Вместе с ними мы решали, какие фразы будут «вшиты» в сознание роботов, какую информацию о городе они будут сообщать иркутянам и гостям столицы Прибайкалья, – пояснили в информационно-туристской службе.

Вес каждого из них составляет 150 килограммов, объем памяти – 240 гигабайт. Устройства снабжены емкой батареей, поэтому их достаточно заряжать один раз в сутки.

Роботы способны к обучению: они запоминают лица людей, с которыми уже общались, могут распознавать их пол, возраст и с учетом этого вести разговор.