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Роботов-гидов разместили в офисах информационно-туристской службы Иркутска

Они помогут узнать об интересных фактах, городе и регионе. Об этом рассказали в мэрии.

Им уже придумали имена: «Бабр», «Яков» и «Ы» (в честь знаменитой комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»). В дальнейшем гидов планируют разместить в местах, наиболее посещаемых путешественниками, например, в аэропорту. 

– Это отечественная разработка. Ее авторы живут в Перми. Вместе с ними мы решали, какие фразы будут «вшиты» в сознание роботов, какую информацию о городе они будут сообщать иркутянам и гостям столицы Прибайкалья, – пояснили в информационно-туристской службе.

Вес каждого из них составляет 150 килограммов, объем памяти – 240 гигабайт. Устройства снабжены емкой батареей, поэтому их достаточно заряжать один раз в сутки.

Роботы способны к обучению: они запоминают лица людей, с которыми уже общались, могут распознавать их пол, возраст и с учетом этого вести разговор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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