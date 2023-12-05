Ставки аренды замерли

Рента жилья росла на протяжении 6 месяцев.

«За последние 30 дней расценки на съем однушек в 16 городах-миллионниках и 2 пристоличных областях выросли на 1%, для двухкомнатных квартир – снизились на 2%. Это произошло на фоне роста объема предложения (на 10% к предыдущему месяцу) и снижению активности арендаторов (просмотры объявлений упали почти на 20%)», – говорится в сообщении Циана.

По мнению экспертов, рынок аренды последние 2-3 месяца сглаживает те диспропорции, которые возникли в сегменте продажи квартир из-за разницы ипотечных ставок между первичкой и вторичкой.

«Тем, кто хотел решить свой жилищный вопрос, но не готов брать кредит под 16% годовых, остается выходить на рынок аренды, где за квартиру в недавно сданной новостройке придется платить почти в 2 раза меньше, чем за обслуживание банковского займа», – советует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики.

Ранее стало известно, что более 70% россиян интересуются одноэтажными домами. Чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины – на них пришлось 57% сделок.

Примерно половина клиентов Сбера оформляли ипотеку на ИЖС в возрасте от 31 до 40 лет. Причем 74% заемщиков состояли в браке, 21% были холосты, а 5% – разведены. Большая часть посетителей витрины Домклик (72%) интересуется одноэтажными домами. Около 21% ищут двухэтажные дома, 5% – как одноэтажные, так и двухэтажные, а 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек. При этом 68% пользователей отдают предпочтения каменным домам, а 32% – деревянным.

Как показало исследование, в январе-начале сентября 2023 года средний размер кредита в России на ИЖС составил 4,3 млн рублей, а средний первоначальный взнос – 21,1% стоимости дома. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное жилищное строительство в России в этот период составил 33,2 тыс. рублей.