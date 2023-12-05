В столицах выдача ипотек не достигла рекордов 2021 года. Спрос поддержали регионы

В Москве за 10 месяцев текущего года было выдано на 6% меньше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2 года назад (103,4 тыс.). Об этом сообщают эксперты Циан.Аналитики.

Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге, только здесь разрыв с показателями двухлетней давности еще выше – -15% (60,2 тыс.). В Московской и Ленинградской областях также снижение относительно 10 месяцев 2021 г. – на 2% и 5% соответственно.

Спрос на столичную недвижимость в 2021 г. разгоняли не только покупатели, приобретающие жилье для себя, но и инвесторы, которые хотели заработать на фоне стремительного роста цен. В 2023 г. вряд ли получится заработать на перепродаже квартиры так же, как в 2020-2021 гг., ведь цены уже не увеличиваются так быстро, поэтому и спрос со стороны инвесторов сократился.

Относительно 2022 г. рост выдач ипотечных кредитов наблюдается во всех субъектах РФ (по которым есть данные – 85 шт.) и на первичном, и на вторичном рынках.

Относительно января-октября 2021 г. в 29 регионах из 85 анализируемых количество выданных ипотечных кредитов в 2023 г. снизилось, в 10 осталось практически на том же уровне (+-1%) и еще в 46 увеличилось. Т.е. более чем в половине регионов 2023 г. по выдачам кредитов успешнее, чем 2021 г.

На первичном рынке в 2023 г. число выдач превысило рекорды 2021 г. в абсолютном большинстве регионов – только в трех субъектах (Санкт-Петербург, Магаданская и Калужская области) спрос на ипотеку в сегменте новостроек уступает результату двухгодичной давности на 2-14%.

На вторичном рынке в большинстве регионов (54 из 85 анализируемых) 2023 г. стал успешнее 2021 г. В 6 регионах число кредитов осталось на прежнем уровне, в 25 регионах – увеличилось.

Максимальный рост спроса на ипотеку – в республиках Северного Кавказа и юга Сибири.

Наибольший рост спроса на ипотеку зафиксирован в Тыве - в 3,6 раз относительно 2021 г. Связано это с эффектом низкой базы - в январе-октябре 2021 г. в республике было выдано лишь 2,4 тыс. кредитов (для сравнения, в соседней Хакасии - 5,5 тыс., а в Москве - 110 тыс.). Существенно увеличился спрос на ипотеку также в республиках Дагестан (+71% относительно 2021 г.), Алтай (+69%), Северная Осетия - Алания (+45%), Адыгея (+39%). Всё это локации, расположенные во второй половине (и ближе к концу) списка регионов по числу выданных ипотечных кредитов.