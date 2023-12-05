Доля безналичного оборота снова стала расти в России

Доля безналичного оборота в РФ в III кв. 2023 г. достигла 64,2%, обновив рекорд, установленный в I кв. 2023 г. (63,3%). Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и ресурса Чек Индекс , прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил +3,6 п.п.

Среди регионов тройка лидеров по доле безналичных платежей не изменилась с начала года – это Ненецкий АО (75,7%), Республика Саха (75,2%) и Чукотский АО (75,1%).

Как и в I кв. более 60% покупок были оплачены по карте в 61 регионе, причём состав этих регионов практически не изменился: Саратовская область вышла из группы с результатом 59,6%, а Ивановская область вошла (60,4%). Стоит отметить, что во II кв. фиксировался существенный спад: доля «безнала» превысила 60% только в 54 регионах.

На фоне этого снижения рост к прошлому кварталу наблюдается во всех регионах (в целом по России +1,9 п.п.). Наименьший прирост зафиксирован в Саратовской области (+0,4 п.п.), а лидером по приросту стала Чеченская Республика (+3,2 п.п.).

В годовом разрезе наблюдается фронтальный рост доли безналичных платежей, лидерами же стали Республика Тыва (+7,4 п.п.), Приморский край (+6,6 п.п.) и Республика Адыгея (+5,9 п.п.).

Среди муниципальных образований лидерами по росту доли «безнала» за год стали два города Приморского края – Уссурийск (+7,9 п.п.) и Владивосток (+7,5 п.п.), ненамного отстал от них Кызыл (Республика Тыва) – +7,4 п.п.

Наибольший прирост к II кварталу текущего года зафиксирован в столице Татарстана Казани (+3,7 п.п.).

В базовых категориях торговли доля безналичного оборота составила в III квартале 66,7%, увеличившись по сравнению с III кварталом прошлого года на 2,4 п.п. Максимальный рост зафиксирован в гипермаркетах (+10 п.п.) и на АЗС (+9,8 п.п.), несколько меньший – в супер-и мини-маркетах (4,5 п.п.), в категории «Одежда и обувь» (+4,4 п.п.), а также в кафе и ресторанах (+3,7 п.п.).

В ряде категорий, напротив, произошло снижение доли «безнала», к ним относятся категории расходов на товары для ремонта, дачи, хозяйства, расходы на бытовую технику и гостиницы.