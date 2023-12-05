Свыше половины российских родителей будут копить на детей в Новом году

СберНПФ и Работа.ру выяснили, как в российских семьях копят на детей и преподают финансовую грамотность.

Каждый второй российский родитель в Новом году планирует откладывать на будущее детей, выяснили СберНПФ и Работа.ру. Знакомить детей с финансовыми азами респонденты начинают в 6-8 лет. Мамы чаще делают покупки вместе с детьми и дают карманные деньги, а папы – учат личным примером. При этом мамы лидируют по числу используемых образовательных методик и активнее откладывают на будущее.

52% опрошенных родителей заявили, что будут откладывать деньги на будущее ребёнка в Новом году. Любопытно, что женщины чаще сообщали о таком намерении: 56% голосов против 53% у мужчин. Самыми популярными целями накоплений сберегатели назвали образование (44%), покупку недвижимости (27%), крупные покупки (23%) и автомобиль (6%).

Большинство российских родителей (80%) учат детей грамотно распоряжаться деньгами. Из них 39% начинают этот процесс уже в 6-8 лет. Также поступают 40% мам и 38% пап. При этом женщины чаще поддерживают раннее развитие финансовых навыков: 26% респонденток знакомят детей с деньгами уже с 3-5 лет (против 22% у мужчин и 24% в среднем по выборке). Каждый пятый родитель (21%) погружает подрастающее поколение в финансовую азбуку с 9-12 лет, 16% – после 12 лет.

В родительском рейтинге методик обучения финансовой грамотности лидируют личный пример (46%), совместные покупки (28%) и карманные деньги (27%). Ещё 3% респондентов играют в финансовые игры, а 11% используют все вышеперечисленные способы. Мамы чаще привлекают детей к совместным покупкам (33% против 22% у мужчин) и дают карманные деньги (30% против 25%). При этом папы предпочитают показывать всё на личном примере (53% против 42% у женщин) и вместе играть в финансовые игры (4% против 2% у женщин).