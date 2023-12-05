Количество вакансий для новой экономики растет в России

Такие данные опубликовали аналитики Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) в ежемесячном рейтинге доступности кадров для инновационной экономики. Так в сентябре 2023 года число открытых вакансий для новой экономики составило более 205 тысяч, в октябре – более 208 тысяч. Таким образом количество вакансий для инновационных сфер выросло за месяц на 1,4%.

В регионах АИРР рост числа вакансий для инновационной экономики отмечен в 5 субъектах: Республике Саха (Якутия) (+2), Пермском крае (+1), Иркутской (+2), Липецкой (+1) и Новгородской (+1) областях. Еще в 10 из 18 регионов АИРР количество открытых вакансий для новой экономики сохранилось на прежнем уровне.

«Традиционно в октябре общее количество вакансий в России уменьшается из-за предсказуемых сезонных колебаний. Тогда как количество вакансий для новой экономики продолжает расти. Это связано с быстрым развитием технологий и повышенным спросом на специалистов в области IT и инженерии, особенно в условиях импортозамещения», – прокомментировал результаты рейтинга директор АИРР Александр Смекалин.

К вакансиям, востребованным в инновационной экономике, относят следующие виды профессиональной деятельности: программист, ученый, инженер, тестировщик, аналитик, архитектор, проектировщик, математик, эколог, биолог и другие.

Напомним, эксперты Ассоциации инновационных регионов России ежемесячно публикуют рейтинги доступности кадров для инновационной экономики и мониторинг медиаактивности региональных властей. Ознакомиться с результатами исследований за 2021 – 2023 годы можно на сайте АИРР.