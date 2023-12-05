Альфа-Банк первым запустил раздел для предпринимателей «Мой бизнес» в приложении для физлиц

Альфа-Банк первым среди банков запустил раздел «Мой бизнес» для индивидуальных предпринимателей в мобильном приложении для физлиц. В этом разделе клиентам доступна информация об остатках и истории операций по бизнес-счетам, акции для малого бизнеса и персональные предложения. В нем можно оформить в три клика заявку на бесплатную регистрацию нового бизнеса или открытие счета для бизнеса.

«Мы знаем, что многие клиенты пользуются услугами банка – и как физлица, и как индивидуальные предприниматели. Наша задача – создать лучший клиентский опыт, позволяющий таким клиентам быстро и удобно взаимодействовать с банком в любом канале. Если клиент зашел в свое личное мобильное приложение, он сможет увидеть ключевую информацию и по своей компании, а также посмотреть актуальные и доступные предложения банка для развития своего бизнеса, оформить заявку на регистрацию бизнеса или открытие расчетного счета без необходимости переходить в другое приложение и вводить вручную большое количество данных», — рассказал Андрей Шаповалов, руководитель дирекции кроссблочного развития комплексных предложений для предпринимателей Альфа-Банка.

Для работы с разделом «Мой бизнес» рекомендуется скачать или обновить приложение банка на Android, а владельцы приложения на iOS могут сделать это в удобном офисе банка.