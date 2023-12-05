Примсоцбанк: Держатели "Мир" получат 20% кэшбэка за первую покупку в онлайн-кинотеатре Premier

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 20% кэшбэка за первую покупку в приложении и на сайте онлайн кинотеатра Premier.



Для этого необходимо:



– Зарегистрировать карту «Мир» от на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!» перед оплатой;

– Оплатить подписку в приложении или на сайте PREMIER зарегистрированной картой «Мир» и получить кэшбэк 20%;

– Кэшбэк начисляется при оплате картой «Мир». Для оплаты в интернете выбирайте способ оплаты «Банковская карта», указав её номер. Чтобы получать кэшбэк по СБП, выбирайте другие акции АО «НСПК».

Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Акция действует с 5 октября 2023 по 31 января 2024.

Организатор акции — ООО «Премьер»;

ОГРН: 1197746708917;

ИНН 9702011190

Юридический адрес: 129272, Москва, ул.Трифоновская, д.57А, эт.5, оф. 5-12, +7 (495) 783-30-00.

Срок действия акции - 05.10.2023 - 31.01.2024