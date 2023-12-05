Держателям премиальных карт МИР Примсоцбанка доступен Mir Pass для комфортных путешествий

Держатели премиальных карт Примсоцбанка смогут посещать бизнес-залы в аэропортах и железнодорожных вокзалах с сервисом Mir Pass. Отметим, программа лояльности Dragon Pass, ранее доступная держателям карт Mir Supreme или Mir Supreme S7, перестанет действовать 1 декабря.



Переход на новую систему для клиентов банка пройдёт в автоматическом режиме. Mir Pass – это сервис доступа в бизнес-залы, подключенные к программе международного оператора ·ON·PASS, на территории аэропортов и жд-вокзалов от Платежной системы «Мир». Клиентам Примсоцбанка будет доступно в год 6 проходов в бизнес-зал. С полным списком бизнес-залов можно ознакомиться на сайте.



Для того, чтобы подключиться к сервису Mir Pass необходимо:



• Оформить карту Mir Supreme или Mir Supreme S7, включающую в пакет привилегий сервис Mir Pass;

• Получить от банка 16-значный номер ID и активационный код для регистрации в Mir Pass;

• Пройти регистрацию и активировать сервис на странице https://mirpass.privetmir.ru/business-lounge/



QR-код для посещения бизнес-зала будет доступен вам после покупки или регистрации в сервисе. Код можно найти в личном кабинете на сайте privetmir.ru или в приложении «Привет!)» в разделе Mir Pass. В аэропортах и на ж/д вокзалах ориентируйтесь по указателям ·ON·PASS. На входе в бизнес-зал сообщите сотруднику, что у вас ·ON·PASS. и покажите QR-код. Использовать сервис можно даже без интернета — просто сохраните QR-код на смартфон и покажите его на входе.



Узнать подробнее о привилегиях по картам Mir Supreme или Mir Supreme S7 вы можете в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-4202 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.