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ПСБ запустил обратный эквайринг для ломозаготовителей

ПСБ предоставил бизнесу, специализирующемуся на заготовке, хранении и переработке металлолома,  возможность безналичных расчетов на выгодных условиях с физическими лицами-ломосдатчиками.

Предприятия, занятые в сфере металлопереработки, могут воспользоваться комплексом решений, которые позволяют не только перевести все расчеты в безналичный формат, но также сократить расходы на устройства для приема оплаты, снизить эквайриновые комиссии и сделать переход компаний металлоперерабатывающей отрасли к безналичным платежам бесшовным.

"В свете обязательных требований, вступивших в силу с октября текущего года, о безналичных расчетах ломозаготовителей с физическими лицами, растет запрос бизнеса, работающего в этой области, не только на услуги эквайринга, но и на эффективные решения, которые позволяют сделать переход к онлайн-платежам удобным и экономичным. Комплексный подход, который предложил ПСБ, позволил уже более 500 компаниям подключиться к выгодным условиям обратного эквайринга. Предложение ПСБ особенно интересно тем, кто только начинает свой бизнес ломозаготовителя, так как оно позволит сэкономить средства компании на начальном этапе и перенаправить их на организацию производства. В ближайшее время мы планируем запустить возможность перевода средств через СБП по номеру телефона, что также упростит и ускорит процесс расчетов с ломосдатчиками ", - сказал Никита Хомутов, вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ.

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ПСБ на срок действия договора с клиентом-металлопереработчиком предлагает ему несколько бесплатных вариантов реализации обратного эквайринга: подключение терминала оплаты, установку специального приложения на смартфон, интеграцию решения во внутреннюю систему учета компании или возможность проводить выплаты через личный кабинет с любого компьютера, планшета или смартфона. Это позволит сэкономить средства бизнеса на установку и обслуживание эквайрингового оборудования. Кроме того, в рамках специальной акции для предпринимателей-ломозаготовителей, открывших расчетный счет в ПСБ до конца текущего года, денежные переводы на карты частных лиц в течение двух календарных месяцев с даты заключения договора осуществляются без комиссии.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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