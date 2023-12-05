ПСБ начал принимать заявки на «Арктическую ипотеку»

ПСБ начал прием заявок от граждан на "Арктическую ипотеку" по ставке 1,5% годовых. Заемщики могут подать документы на кредит для покупки строящегося и готового жилья у застройщиков на территории арктической зоны России – в Мурманской области, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также на части территории Архангельской области, республик Коми, Карелии, Саха (Якутия) и Красноярского края.

Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой составляет 6 млн рублей, размер первоначального взноса - от 20,01% стоимости приобретаемого жилья, максимальный срок кредитования - 20 лет. Воспользоваться льготной программой смогут молодые семьи, в которых оба супруга моложе 36 лет, или родители-одиночки моложе 36 лет с ребенком, не достигшим возраста 19 лет. Также "Арктическая ипотека" доступна без возрастных ограничений работникам медицинской и образовательной сфер, гражданам, переехавшим в Арктику по программам повышения мобильности трудовых ресурсов, а также переселенцам с территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, вынужденно покинувшим место постоянного проживания.

«ПСБ принимает активное участие в реализации ипотечных программ с господдержкой - мы предоставляем ипотеку по всем основным льготным программам. Мы уверены, что "Арктическая ипотека" по низкой ставке станет одним из важнейших элементов развития экономики арктической зоны России, простимулирует строительство качественного современного жилья и социальной инфраструктуры, что обеспечит создание новых рабочих мест и поддержит социальное развитие региона. Мы обладаем всей необходимой инфраструктурой и примем участие в программе "Арктической ипотеки", чтобы люди могли воспользоваться этой мерой господдержки», - отметил Давыд Коробченко, вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ.