Альфа-Банк и Яндекс Маркет поддержат предпринимателей

Альфа-Банк и Яндекс Маркет собрали самые выгодные предложения для продавцов на маркетплейсе в одном месте. Среди них – кредит на развитие бизнеса, скидка 50% на ВЭД, бесплатный доступ к сервису аналитики для селлеров и лучшим цифровым сервисам для бизнеса.

Продавцы могут получить кредит для бизнеса, подав заявку на него прямо из личного кабинета Яндекс Маркета. А также в один клик воспользоваться скидкой 50% на ВЭД, бесплатным доступом к сервису аналитики для продавцов на месяц, кэшбэком 10% за регулярные расходы, бесплатной онлайн-бухгалтерией и юридической поддержкой.

Предложения уже доступны. Их можно увидеть в личном кабинете продавца и в анкете при регистрации на Яндекс Маркете. Данные предложения доступны до 31 декабря. Воспользоваться услугами могут все продавцы, которые торгуют на Яндекс Маркете при открытии счета для бизнеса в Альфа-Банке.

Чтобы воспользоваться предложениями, необходимо перейти на сайт Альфа-Банка по ссылке из личного кабинета Яндекс Маркета и оставить заявку. Переход на сайт банка из личного кабинета на Яндекс Маркете бесшовный, а заявка займет всего пару минут.

«Мы делаем все, чтобы предпринимателям было выгодно и удобно развивать бизнес: организуем нетворкинги по всей стране, придумываем новые предложения, запускаем удобные сервисы. И мы рады предложить клиентам Яндекс Маркета выгодные условия – это важный шаг для нас. В будущем году мы планируем еще больше расширить сотрудничество и предлагать мерчантам еще больше полезных сервисов на выгодных условиях. Притом, скидки может получить как опытный селлер, так и только открывшийся бизнес», — рассказал Владимир Борисенко, руководитель департамента развития малого и микробизнеса в партнерском канале Альфа-Банка.