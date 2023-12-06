Цифра банк проводит акцию для новых клиентов - до 12% годовых на остаток по карточному счету

в рублях: - при остатке до 29 999,99 не начисляются;

- при остатке от 30 000 до 3 000 000 - 10%; - при остатке свыше 3 000 000,01 – 3%. в иностранной валюте: не начисляются

в рублях: - при остатке до 99 999,99 не начисляются;

- при остатке от 100 000 до 3 000 000 - 11%; - при остатке свыше 3 000 000,01 – 4%. в иностранной валюте: не начисляются