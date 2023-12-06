Цифра банк проводит акцию для новых клиентов - до 12% годовых на остаток по карточному счету

Цифра банк сообщил о запуске акции по начислению повышенных процентов на остатки по карточным счетам.
– Для участия нужно просто открыть мультивалютную карту, разместить денежные средства на счет. Проценты начисляются ежедневно, из расчета входящего остатка денежных средств, размещенных на карточном счете в рублях РФ. Заявку на карту можно оформить на сайте банка: https://cifra-bank.ru/service-packages/ или в мобильном приложении, – говорится в сообщении банка.
Период проведения акции с 01.12.2023 - 31.01.2024
Повышенные проценты начисляются в размере, указанном в таблице ниже, в зависимости от Пакета услуг:
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ПАКЕТ БАЗОВЫЙ
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ПАКЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ
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ПАКЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
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в рублях:
- при остатке до 29 999,99 не начисляются;
- при остатке свыше 3 000 000,01 – 3%.
в иностранной валюте: не начисляются
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в рублях:
- при остатке до 99 999,99 не начисляются;
- при остатке свыше 3 000 000,01 – 4%.
в иностранной валюте: не начисляются
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в рублях:
- при остатке до 499 999,99 не начисляются;
- при остатке свыше 3 000 000,01 – 5%.
в иностранной валюте: не начисляются