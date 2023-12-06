Названы специалисты Иркутской области с зарплатой выше рынка

Служба исследований hh.ru проанализировала предлагаемые и ожидаемые заработные платы в Иркутской области по итогам ноября, и выяснила, какие специалисты считают, что их работа заслуживает более высокой оплаты, нежели им сейчас предлагают на рынке труда.

Средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области по итогам ноября составила 54,7 тыс. рублей (для сравнения, в целом по России – 53,9 тыс. рублей). Средние зарплатные ожидания соискателей в регионе ниже, и зафиксированы на уровне 50 тыс. рублей. По стране в целом зарплаты, на которые претендуют соискатели, в ноябре превысили предложения на 11%, и составили 60 тыс. рублей.

Подобная тенденция, когда желаемые зарплаты превосходят предложения на рынке труда, особенно ярко коснулась части профессиональных сфер и в Иркутской области. В пятнадцати из двадцати восьми анализируемых направлений местные соискатели оценивают свою работу в суммах выше, нежели им сейчас предлагают на рынке труда.

Так, наибольшее превышение по сумме ожидаемых зарплат по сравнению с предлагаемыми, на данный момент наблюдается в сферах «Юристы» (средняя ожидаемая зарплата 60 тыс. рублей, что на 17,5 тыс. рублей выше предложений), «Безопасность» (50 тыс. рублей, на 16,7 тыс. рублей выше предложений), «Финансы, бухгалтерия» (60 тыс. рублей, на 14,9 тыс. рублей выше предложений), «Информационные технологии» (49,9 тыс. рублей, на 11,9 тыс. рублей выше предложений), «Информационные технологии» (70 тыс. рублей, на 13,9 тыс. рублей выше предложений).

Кроме того, на более высокие зарплаты, нежели текущие предложения работодателей, претендуют специалисты из направлений «Закупки», «Наука, образование», «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Управление персоналом, тренинги», «Страхование», «Высший и средний менеджмент», «Автомобильный бизнес», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Продажи, обслуживание клиентов», «Маркетинг, реклама, PR» и «Розничная торговля».

При этом на самые высокие зарплаты в области сейчас рассчитывают соискатели из профсфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Высший и средний менеджмент», «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья» (по 100 тыс. рублей в среднем). Наиболее низкие запросы по сумме заработной платы у специалистов из направлений «Розничная торговля» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 40 тыс. рублей, в среднем).

По данным аналитики hh.ru, средние предлагаемые зарплаты в ноябре в Иркутской области выросли на 13% относительно ноября 2022 (в целом по РФ также на +20%), в то время как ожидаемые увеличились на 11% (в целом по РФ на +20%).