Курс биткоина вырос до 44 тыс. долларов

Основной драйвер – заявления главы Федеральной резервной системы. Об этом «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Пауэлл заявил о намерении Центрального банка приостановить повышение ставок, Уоллер намекнул на возможное замедление темпов повышения ставок. Еще одним позитивом для крипторынка стала новость о том, что SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США. – Ред.) опубликовала запрос на комментарии к заявке Fidelity на запуск спот ETF на эфир. Ключевым же фактором ралли биткоина остается одобрение спот-биткоин ETF и предстоящий халвинг (двукратного сокращения награды для майнеров за добытый блок. – Ред.) в 2024 году», – сказал эксперт.

Помимо биткоина выросли и другие рискованные активы, чувствительные к процентным ставкам, такие как золото.

Ранее стало известно, что юго-востоку Сибири грозит серьезный энергодефицит уже в 2024 году, пишет «Ъ». Свободных мощностей нет, предупреждают в Минэнерго. Это ставит под вопрос развитие трех регионов – Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, где реализуются сразу несколько масштабных проектов. Минэнерго предлагает решить проблему энергодефицита путем увеличения в несколько раз тарифов для промышленных майнеров. Отраслевые эксперты уверены, это не панацея: такое решение может привести к росту доли серого майнинга и создать опасный прецедент дискриминационного подхода к потребителям.