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Сети «Ашана», Metro и Globus могут уйти из России

Ритейлерам принадлежат 483 объекта по всей стране. Об этом пишут «Известия».

В настоящее время на российском рынке продолжают работать такие иностранные торговые сети, как французские «Ашан» и «Атак» и немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros. В целом им принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, собственные распределительные центры и производства товаров, у каждой в активе свыше 2 тыс. поставщиков продукции и сырья, более 50 тыс. сотрудников различных специальностей. Это следует из письма первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес главы кабмина Михаила Мишустина.

«Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», – говорится в документе.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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