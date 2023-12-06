Сети «Ашана», Metro и Globus могут уйти из России

Ритейлерам принадлежат 483 объекта по всей стране. Об этом пишут «Известия».

В настоящее время на российском рынке продолжают работать такие иностранные торговые сети, как французские «Ашан» и «Атак» и немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros. В целом им принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, собственные распределительные центры и производства товаров, у каждой в активе свыше 2 тыс. поставщиков продукции и сырья, более 50 тыс. сотрудников различных специальностей. Это следует из письма первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес главы кабмина Михаила Мишустина.

«Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», – говорится в документе.

Ранее стала известна стоимость новогоднего стола в «Слате». Почти 67% жителей России планируют встретить 2024 год дома. В гости отправится каждый 9-й участник опроса. Встречать Новый год в ресторане намерены только 2% россиян, принявших участие в опросе. Почти 43% опрошенных заявили о намерении потратить на новогодний стол от 1 до 3 тысяч рублей, что говорит о том, что отказываться от семейного новогоднего стола жители России не планируют, но к тратам подходят с умом.

Классические детские подарки в виде наборов конфет в этом году продаются лучше брендовых предложений. Цены радуют – можно купить наборы в сегменте до 100, 200, 300 рублей и выше. По итогам ноября лидером продаж стал новогодний подарок «Кубик с символикой года» (250 граммов сладостей за 149,99 рублей). Кстати, «Слата» часто выручает сладкими подарками иркутян, которые не успевают купить небольшие презенты для коллег, друзей или их детей – здесь можно выбрать на любой вкус.