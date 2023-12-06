Названы недорогие горнолыжные курорты России

Дешевле всего этой зимой из популярных горнолыжных курортов посуточное жилье можно арендовать в Губахе, Белокурихе, Южно-Сахалинске и Кировске. Средние цены здесь не превышают 5 000 рублей за сутки. Об этом рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Самыми популярными горнолыжными курортами этой зимой у россиян стали Красная Поляна, Шерегеш и Кировск. Также в топ-10 вошли Архыз, Домбай, Южно-Сахалинск (Горный воздух), Терскол (Эльбрус), Белокуриха, Губаха и Хвалынск.

«Если сравнивать с прошлым годом, список популярных курортов не изменился. Спрос в этом году очень высокий. Наибольшее число заявок приходится на декабрь, но сезон еще только начался. Обычно самый популярный месяц у горнолыжников – февраль», – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Дешевле всего аренда из перечисленных курортов стоит в Губахе – в среднем 3 116 рублей за сутки. При этом по сравнению с прошлым годом цены на аренду на этом курорте упали на 14%. Также невысокие цены зафиксированы в Белокурихе – 3 576 рублей за сутки. Здесь средняя стоимость за год тоже сократилась – на 7%. Кроме того, сравнительно недорого можно арендовать жильё в Южно-Сахалинске (Горный воздух) – за 4 742 рубля за сутки (+12%) и Кировске – за 4 869 рублей (+16%).

Дороже всего аренда из популярных курортов стоит в Архызе – 9 683 рубля за сутки (+24%), Шерегеше – 8 550 рублей (+24%) и на Красной Поляне – 8 241 рубль (+6%). В Терсколе средняя стоимость аренды – 7 700 рублей за сутки (+11%), на Домбае – 7 672 рубля (+10%), в Хвалынске – 6 294 рубля (+9%).

В целом средняя цена на посуточную аренду на горнолыжных курортах России этой зимой составляет 7 213 рублей за сутки. За год она выросла на 10%. Как правило, туристы бронируют жильё на пять суток и тратят на аренду 33 398 рублей. Это на 12% больше, чем в прошлый зимний сезон.

«Если говорить про цены на курортах на новогодние каникулы, они в среднем на 50% выше, чем в другие месяцы», – говорит Юрий Кузнецов.