Рублевый расчеты с Европой достигли максимумов

В сентябре 2023-го доля оплат в нацвалюте составила 54%. Об этом пишут «Известия».

Страны Европы в сентябре 2023 года при расчетах с Россией за ее экспорт в основном использовали рубль, следует из статистики Банка России. Его доля составила 53,6% (в августе была 51,5%). Валюты недружественных государств (в первую очередь доллар и евро) в таких операциях занимают 35,6%, а прочие денежные единицы – 10,8%.

Доля расчетов в рублях с Европой – рекорд по крайней мере с января 2022 года (статистика ведется только с этого периода). С тех пор показатель вырос в пять раз (с 10,7%).

Отечественная валюта заняла доминирующее положение в расчетах за российский экспорт с Европой из-за указа о том, что недружественные страны должны платить за газ в рублях, отметила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Документ был принят в апреле 2022-го.

Ранее «Газпром» установил суточный рекорд по поставкам газа в Китай. «23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», – говорится в сообщении. Поставки идут по долгосрочному договору купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.