Правила предоставления потребкредитов могут изменить

Инициатива зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин должна предостеречь граждан от вымогательств мошенников. Об этом узнали «Известия».

Относительная легкость при получении потребительского кредита у нас в стране – одна из главных причин распространения большого количества связанных с этим мошеннических схем, признает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Наиболее распространены схемы, когда звонящий представляется сотрудником банка, Центробанка, Следственного комитета. Под разными предлогами, чтобы спасти средства, мошенники предлагают перевести их на «безопасные счета». Так жертвы лишаются денег и получают кредитную нагрузку.

Выяснить, по доброй ли воле пришел человек, поможет аудиозапись разговора с потенциальным заемщиком. В случае споров запись станет доказательством невиновности сотрудников банка. Если все процедуры соблюдены, клиента обяжут вернуть кредит. Если же нет – договор признают незаключенным и заемщика освободят от необходимости выплатить долг.

Ранее иркутянка отдала почти 2 млн рублей мошенникам для спасения от аферистов. 69-летняя местной жительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал пенсионерке небылицу о преступниках, которые пытаются оформить на ее имя кредит и похитить деньги. Женщину убедили оформить «зеркальный кредит» – собеседник заверил, что эти действия помогут спастись от злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.