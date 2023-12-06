Средний чек россиян восемь недель демонстрирует рост

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 27 ноября по 3 декабря 2023 года средний чек достиг значения в 832,57 руб., что на 1,65% больше, чем неделей ранее.

Таким образом, средний чек продолжает устойчивый рост восемь недель подряд. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек вырос на 145 руб. или на 21%.

С учетом снижения общих недельных расходов рост среднего чека свидетельствует о том, что россияне опять стараются сократить число походов в магазин. Однако величина чека, по всей видимости, увеличивается за счет роста цен.