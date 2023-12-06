Что хотят изменить иркутяне в своей жизни с нового года?

Времени на то, чтобы учиться и общаться с семьей, отдыхать и заниматься спортом, горожанам не хватает больше, чем год назад, и в 2024 они планируют это исправить. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Иркутска.

Заняться образованием и больше читать в новом году хочет каждый третий иркутянин (32%). Уделять достаточно времени близким и своим увлечениям мечтает 28 и 27% соответственно. Наладить личную жизнь планируют 25% опрошенных, еще столько же хотят заняться спортом. Больше отдыхать в 2024 году загадали 21% горожан. Пересмотреть отношение к жизни и окружающим хотят 16% респондентов, еще 16% мечтают о ремонте. Поменять место жительства планируют 15%. Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык – цели на следующий год 15 и 14% соответственно. Отказаться от вредных привычек в будущем году планируют 13% иркутян. 10% задумываются о смене круга друзей. 7% респондентов устраивает их жизнь, менять ее в новом году они не планируют.

Мужчины чаще женщин в новом году хотят отказаться от вредных привычек. Женщинам же важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания.

Чаще остальных уделять время образованию и чтению в новом году хотят респонденты моложе 34 лет (40%). О том, чтобы дарить больше времени близким, чаще мечтают респонденты старше 45 лет (34%).