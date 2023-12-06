РСХБ подвел итоги работы реализации научных проектов в 2023 году

Россельхозбанк подвел итоги реализации программ поддержки талантливых студентов и молодых ученых в 2023 году. Об итогах работы на полях III Конгресса молодых ученых рассказала советник первого заместителя председателя правления Россельхозбанка Любовь Белеску.

РСХБ стремится вдохновлять и поддерживать следующее поколение инноваторов, особенно в сферах аграрных и финансовых технологий, поэтому банк объединяет финансовый блок, образование, научные разработки и развитие кадрового потенциала отрасли. Для подведения итогов работы банка в этом направлении советник первого заместителя председателя правления Россельхозбанка Любовь Белеску приняла участие в III Конгрессе молодых ученых, где выступила с докладом о результатах реализации проектов банка по поддержке талантливой молодежи.

«Участие Россельхозбанка в Конгрессе молодых ученых - это абсолютно обоснованно и логично. Мы как государственный банк, должны фокусироваться на достижении национальных целей развития. Год назад указом Президента было объявлено о Десятилетии науки и технологий в России, и РСХБ является полноценным участником этих глобальных процессов и трансформаций в стране. 20 октября этого года РСХБ выдал первые 14 грантов ученым для завершения их научных разработок в различных направлениях фундаментальной науки. Это первый шаг, мы будем и дальше продолжать тесно взаимодействовать с научным сообществом, поддерживать и развивать отечественную науку и молодых ученых России», – прокомментировала Любовь Белеску, советник первого заместителя председателя правления Россельхозбанка.

Банк продолжает работу по поддержке аграрных вузов, включая реализацию стипендиальной программы для студентов и аспирантов аграрных вузов, программы грантов для представителей научного сообщества аграрных вузов, кампусных проектов.

Например, в рамках стипендиальной программы на 2023-2024 год Россельхозбанк выплатит стипендии более 400 студентам очных отделений российских аграрных вузов. Ежегодно критериями отбора являются высокие показатели успеваемости в учёбе, а также наличие других достижений, таких как научные публикации и работы, участие в научно-исследовательской деятельности, призовые места в олимпиадах, конкурсах и пр.

РСХБ также дает возможность наиболее активным и инициативным научным работникам получить финансовую поддержку в рамках нескольких программ. Одна из них – грантовая поддержка от банка в размере 1 млн рублей. В качестве пилотных площадок выбраны 7 вузов с наиболее перспективными направлениями: селекция, семеноводство и биотехнологии, генетические исследования в области сельского хозяйства, кормовые добавки, разработка высокоэффективных ветеринарных препаратов, зоотехника и ветеринария.

В целях поиска и поддержки перспективных научных разработок в различных направлениях, имеющих прикладное значение для развития отечественного сельского хозяйства, Россельхозбанк запустил конкурс молодых ученых в области агротехнологий. Подача заявок на участие проходила до 26 ноября 2023 года. Финалисты конкурса проектов получат возможность представить своё решение на всероссийской конференции «Созвездие агротеха» в Москве перед ведущими учеными и экспертами в области агропромышленного сектора.