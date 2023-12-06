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Выплаты взамен участков увеличат в Иркутской области в 2024 году

С 1 января 2024 года ее размер составит 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Мера поддержки была введена указом губернатора Игоря Кобзева от 9 июня 2021 года № 158-уг. Социальная выплата взамен земельного участка предоставляется многодетным семьям, которые состоят на земельном учете более трех лет.

По данным на 5 декабря, в 2023 году выплату получили 518 многодетных семей. Всего в областном бюджете на эти цели предусмотрено 104 миллиона рублей.

Заявления о принятии на учет на получение социальной выплаты подаются до 31 августа. Подробную информацию о социальной выплате можно узнать на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области https://irkobl.ru/sites/mio/ в разделе «Социальная выплата многодетным семьям».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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