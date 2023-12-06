Сбер не планирует повышать ставки по ипотеке

В ближайшее время процент останется неизменным, сообщил ТАСС первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера.

«Сбер в ближайшее время не планирует повышать ставки по ипотеке. 3 ноября мы уже меняли ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составляет у нас 15,6% годовых. По программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе «Господдержка» составляет от 8%, по «Семейной ипотеке» – от 6%», – рассказал он.

Ранее в Банке России рассказали о том, что выдачи ипотек в 2023 году могут вырасти на 30%. Объем ипотечного портфеля банков по итогам октября вырос на 2,9%, до 17,6 трлн рублей. Темпы роста показателя замедлились после рекордных +4,2% в сентябре.

«Ипотека замедлилась до 2,9% после рекордных +4,2% в сентябре, что все еще остается очень высоким уровнем. За десять месяцев с начала года портфель вырос уже на 27% – это значительно выше аналогичного показателя 2021 года (23,7%), когда был зафиксирован предыдущий рекорд по объему выданных ипотечных кредитов. К концу года рост может составить ~30%», – говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2023 года».