Юань удивил растущей долей трансграничных трансакций

В этом году его доля выросла с 1,9% в январе 2023 года до 3,6% в октябре. Об этом пишет зарубежное издание Financial Times.

«Такая доля остается низкой по сравнению с долларом (47,25 процента) и евро (23,36 процента). Но рост может указывать на перемены. Народный банк Китая сообщил о резком увеличении объема операций по текущим счетам в юанях. Почти 30% торговли товарами и услугами внутри страны и за ее пределами осуществлялось в этой валюте», – говорится в материале.

По мнению экспертов, Китай все больше стремится вести торговые расчеты в юанях. Причины этого, по-видимому, выходят за рамки сокращения расходов на хеджирование, которые существовали всегда. Разумеется, это также обусловлено геополитическими соображениями.