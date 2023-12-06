Хоккейная аллея изо льда появится в Иркутске

Аллею, посвященную 100-летию иркутского хоккея с мячом, собираются открыть в Иркутске – она разместится на бульваре Гагарина, рассказали в пресс-службе мэрии.

Здесь установят более 25 фигур – они появятся в рамках проекта Ледовый город «Счастье чистой воды». Кроме того, тут же разместят новогодние деревья и другие объекты. В частности, скульптуры, связанные со спортом, появятся на площади у памятника Александру III.

В числе фигур будут установлены и ледяные спортсмены в полный рост – их прообразами стали ветераны иркутского хоккея. Художественная часть прорабатывалась совместно с клубом «Байкал-Энергия». Идею воплощает команда из 15 мастеров.

В основе оформления – хоккейная баталия. Игроки выглядят естественными: они в фуфайках, тельняшках, в коньках, надетых на валенки.

Площадка торжественно откроется 7 декабря в 13:00. В событии поучаствуют игроки сборной России по хоккею с мячом. Кроме того, в декабре и в новогодние каникулы тут состоятся различные мастер-классы и спортивные активности.