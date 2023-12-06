Двое школьников из Иркутской области отсудили компенсации за нападение собак

Двое несовершеннолетних пострадали в городе Нижнеудинске от укусов бездомных собак – за травмы им удалось отсудить материальную компенсацию, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Первый инцидент случился в апреле 2023 года – тогда на 14-летнюю школьницу, которая шла на концерт, напала стая уличных собак, одна из которых укусила девочку за ногу.

Второе происшествие случилось в начале июня – 8-летнего мальчика на детской площадке укусила собака, которая не имела хозяина.

Семьям детей совместно с прокуратурой удалось отсудить компенсации – каждому ребенку местные власти, ответственные за уличных собак, должны заплатить по 20 тысяч рублей.