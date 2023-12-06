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Мужчина пострадал на производстве в Иркутске: в этом обвинили директора

Обвинение предъявили 40-летнему руководителю обособленного подразделения компании по оптовой торговле машинами и спецоборудованием в Иркутске – он подозревается нарушении требований охраны труда, рассказали в прокуратуре Приангарья.

По версии следствия, в сентябре обвиняемый допустил к управлению вилочным погрузчиком 60-летнего работника, не прошедшего обучение и не имеющего соответствующего удостоверения на эксплуатацию транспорта.

«В какой-то момент из-за самопроизвольного движения назад погрузчик наехал на ногу водителю, вышедшему из кабины», – пояснили в прокуратуре и добавили, что вред здоровью пострадавшего оценивается как тяжкий.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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