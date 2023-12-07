Власти рассказали, подорожает ли проезд в муниципальном транспорте Иркутска

Ряд коммерческих перевозчиков собирается поднять цены на проезд в Иркутске. О том, изменится ли данная услуга в муниципальном транспорте, рассказал мэр Руслан Болотов.

«Некоторые коммерческие перевозчики уже сообщили о поднятии цен с 29 декабря 2023 года и с 1 января 2024 года. И администрация не вправе им это запретить. Согласно федеральному законодательству, частники самостоятельно определяют стоимость своих услуг. Что касается муниципального транспорта, то мы, повторю, цену за проезд менять не будем», – заявил градоначальник.

Он напомнил, что, как и прежде, поездка в городских трамваях, троллейбусах и автобусах составит 25 рублей.