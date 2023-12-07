Потребительская активность в Сибири увеличилась в октябре–ноябре 2023

Производители пищевых продуктов и мебельные фабрики отмечали рост производства и спроса благодаря импортозамещению, развитию локальных брендов и интернет-торговли. При этом угольные компании испытывали сложности с вывозом угля. Об этом говорится в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

В октябре – ноябре потребительская активность в Сибири продолжила расти темпом, схожим с предыдущими месяцами. Рост продаж отмечали как крупные супермаркеты, так и «магазины у дома». Увеличение покупательского трафика и продаж фиксировали магазины одежды и обуви, мебели, стройматериалов. Пункты выдачи интернет-заказов были перегружены из-за большого числа посетителей. Владельцы кафе и ресторанов сохраняют высокие ожидания роста спроса на свои услуги, особенно в преддверии новогодних праздников. Так, в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях число заказов уже сейчас на треть превышает показатели 2022 года.

О высокой загрузке сообщают курорты республик Алтай и Хакасия – в местах размещения заканчивается бронирование номеров на новогодние праздники.

В октябре месячный темп прироста цен (с поправкой на сезонность) замедлился. Введенные в сентябре экспортные ограничения и возврат параметров демпферного механизма стабилизировали цены на дизель и бензин. При этом компании, специализирующиеся на производстве молочной и мясной продукции, строительных материалов, мебели, продолжили переносить в цены, возросшие в предыдущие месяцы расходы на логистику, покупку импортных материалов, комплектующих, оборудования. В ближайшие три месяца большинство сибирских компаний ожидают замедления роста цен по причине снижения стоимости горюче-смазочных материалов и укрепления рубля.