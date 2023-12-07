Число нарушений с нелегальным вывозом валюты растет в России

Объем средств с начала 2023 года оценили в 880 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

В 2023-м россияне попытались незаконно вывезти валюту на 876 млн рублей. С января по сентябрь ФТС выявила 7,4 тыс. таких нарушений. Больше всего из них приходится на запрет на вывоз из страны иностранных наличных свыше $10 тыс. в эквиваленте, который появился в марте 2022-го. Это связано с тем, что из-за санкций россияне лишились возможности перечислять средства через банки.

За недекларирование или недостоверное указание перевозимой наличной валюты и денежных инструментов по итогам девяти месяцев этого года начато 8,6 тыс. административных дел. Это на 11% больше, чем в таком же периоде 2022-го, рассказали в ФТС. Общая сумма незаконно перемещенных через границу гражданами наличных денежных средств и инструментов в рублевом эквиваленте достигла 1,19 млрд рублей против 1,02 млрд в январе–сентябре прошлого года.

Львиная доля таких нарушений – 7,4 тыс. – приходится на вывоз денег из страны (остальное – на ввоз). Если говорить об объемах, то на незаконный «экспорт» пришлось 876 млн в рублевом эквиваленте. Эти показатели растут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал, как защитить сбережения от инфляции. Один из основных факторов, влияющих на инфляцию, – ослабление курса рубля к доллару. Во многом это связано с тем, что у россиян скопилось большое количество средств на депозитах – так люди пытались сберечь свои деньги в 2022 году, откладывая значительную часть накоплений на покупку товаров длительного потребления.

Как только россияне стали активно приобретать автомобили, бытовую технику и другие дорогостоящие вещи, спрос на импортную продукцию существенно вырос. Это и привело к росту цен. Как следствие – компаниям необходимо покупать новые товары взамен проданных, что приводит к росту импорта, удешевлению рубля и, как контрмера против последнего, к повышению ключевой ставки со стороны ЦБ.