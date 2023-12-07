305 млрд рублей заплатил бизнес по налогу на сверхприбыль

Власти рассчитывали на 300 млрд, заявил «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

Власти собрали на 5 млрд рублей больше по налогу на сверхприбыль, чем планировали, – 305 млрд, сообщил глава Минфина Антон Силуанов 6 декабря. При этом срок уплаты еще не подошел к концу – компании могут сделать взнос до 28 января.

– У налогоплательщика есть выбор: заплатить в этом году по ставке 5% либо в следующем году по ставке 10%. Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 млрд рублей, если быть точным, на данную неделю 305 млрд. До конца года, уверен, что еще пополнится, – заявил министр.

Ранее Олег Кривозубов, управляющий партнер ООО ВС Консалт, рассказал Газете Дело о том, чего ждать предпринимателям от налоговой службы в 2024 году. – В сентябре заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы России сообщил, что повышение ставок основных налогов бюджетом на 2024-2026 г. не предусмотрено. Это хорошая новость для бизнеса. При этом он также отметил, что план налоговых поступлений на 2024 г. увеличен на 14% по сравнению с текущим годом. А вот эта новость уже не такая приятная. На мой взгляд, такой план означает усиление налогового администрирования.

Налоговые органы будут тщательнее выявлять признаки налоговых нарушений в деятельности организаций и предпринимателей. Запросов и вызовов в инспекции для дачи пояснений по сделкам прошлых периодов будет больше. Соответственно, будут и настойчивые предложения добровольно доплатить налоги в бюджет по операциям, которые посчитают сомнительными – вплоть до 2021 г.