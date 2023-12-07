Сбербанк озвучил свой прогноз по росту ВВП России в ближайшие три года

Ежегодный рост российской экономики с 2024 по 2026 год составит 1,2%, инфляция снизится до 4% к 2025 году, а ключевая ставка составит 8% в 2025 году. Такой прогноз представил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов в рамках Дня инвестора «Сбера». Трансляция мероприятия велась на сайте кредитной организации.

«В целом на следующие три года мы ставим довольно аккуратный прогноз по динамике ВВП. Предполагаем, что рост будет составлять 1,2% ежегодно. При этом инфляция будет замедляться и достигнет целевого уровня Банка России в 4% к 2025 году. Вслед за этим будет снижаться и ключевая ставка, на 2025 год мы таргетируем 8%»,— сказал господин Скворцов.

Согласно прогнозу Сбербанка, российский банковский сектор на горизонте ближайших трех лет будет расти на 10% ежегодно. По оценке банка, в 2024 году сектор кредитования будет находиться под давлением.

В 2022 году российский банковский сектор на фоне санкций получил прибыль в размере 203 млрд руб. По итогам 2023 года Банк России ожидает прибыль российских банков на уровне 2,9–3 трлн руб. С начала года сектор уже заработал 2,9 трлн руб. Несмотря на это, чистая прибыль банковского сектора снижается второй месяц подряд, по итогам октября она составила 256 млрд руб.

Милена Костерева