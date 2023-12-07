МегаФон усилил 4G сигнал на Верхней Набережной Ангары

Для жителей и гостей Иркутска МегаФон увеличились скорости мобильного интернета, а также расширилась зона действия сети 4G. Оператор построил новую базовую станцию в районе Верхней Набережной. Улучшения также коснулись близлежащего жилого комплекса.

Верхняя Набережная с каждым годом привлекает все больше внимания горожан, становится центром притяжения людей самых разных возрастов и увлечений. Сегодня сюда приезжают погулять и поужинать, сделать красивое фото для социальных сетей и встретить знакомых. Частные домики соседствуют с новостройками. Ежегодно потребление мобильного трафика в этой локации растет. Согласно аналитике МегаФона, этим летом количество израсходованных данных здесь выросло на 11% по сравнению с прошлым годом.

Усовершенствованный берег реки привлекает не только местных жителей, но и туристов. Минувшим летом Верхнюю Набережную посетили жители Забайкальского, Красноярского и Приморского краев, а также Республики Бурятия.

Приток туристов, строительство новых жилых комплексов в этой локации, развитие социальной инфраструктуры — всё это значительно повысило нагрузку на существующую мобильную сеть. Поэтому технические специалисты оператора смонтировали новый телеком объект, который работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это позволило расширить зону покрытия 4G, а также увеличить скорости в устройствах абонентов. Кроме того, благодаря «дальнобойному» спектру на базовой станции, улучшился сигнал для жителей близлежащего жилого комплекса «Новый город-8».

«МегаФон ведёт комплексное развитие сети в Иркутской области. Согласно аналитическим данным, в столице региона мобильная активность ежегодно растет: только за последние два года потребление интернет-трафика увеличилось почти на 20%. Учитывая эту тенденцию, наши инженеры расширяют покрытие и увеличивают емкость сети в местах наибольшего скопления абонентов, чтобы они могли комфортно пользоваться связью даже в часы пиковой нагрузки», – отмечает Евгений Белый, директор МегаФона в Иркутской области.