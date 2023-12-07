Серийные поставки лайнеров МС-21 начнутся в следующем году

Производство наладили вопреки санкциям. Слова генерального директора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова передает пресс-служба правительства Иркутской области.

– В следующем году нам предстоит начать серийные поставки лайнеров МС-21. Вопреки санкциям мы довели этот самолет до серийного производства. Оснастили отечественными композиционными материалами, которые широко применяются в его конструкции, взамен импортных. Создали российские двигатели нового поколения ПД-14, которые успешно заменили американские силовые установки. В завершающей стадии работы по импортозамещению иностранных бортовых систем. Мы, безусловно, выполним свой долг перед государством, авиакомпаниями, пассажирами. Страна без крыльев не останется, – говорит Сергей Чемезов.

Напомним, что одно из крупнейших предприятий области – Иркутский авиационный завод – производит боевые самолеты Су-30 и учебно-боевые Як-130. Но его главной визитной карточкой является пассажирский лайнер МС-21.