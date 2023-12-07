Названы доходы, которые не учтут при назначении единого пособия

В их числе: проценты по счетам опекаемых детей и доходы несовершеннолетних. Об этом пишут «Известия».

– Все эти изменения были приняты по просьбе граждан, – рассказал в беседе с «Известиями» глава комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин. – Если раньше ученики старших классов, колледжа или университета, которым еще не исполнилось 18 лет, подрабатывали, то их доходы учитывались в общий доход семьи. Из-за этого семья могла утратить право на получение пособия или получать его в меньшем размере. Теперь ситуация изменилась – такие доходы при рассмотрении права на получения пособия учитываться больше не будут.

Данный документ своевременно расширяет перечень доходов, которые не рассматриваются при расчете среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, сказала «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Также больше не принимаются в расчет единовременные денежные поощрения, выплачиваемые при присвоении звания «Мать-героиня», при награждении орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава».

Ранее депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, в соответствии с которым малообеспеченные граждане, получающие социальную поддержку от государства, смогут открывать в банках социальные вклады или социальные счета на сумму до 50 тыс. рублей.

Согласно законопроекту социальный вкладчик будет ежемесячно получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ на момент начисления. Открыть такой вклад или счет можно будет только онлайн через портал «Госуслуги» на год с возможностью пролонгации, но при условии, что вкладчик продолжает получать помощь от государства как малоимущий.