МТС ускорила мобильный интернет в ТЦ «Сильвер Молл» к сезону предновогоднего шопинга

МТС увеличила скорость мобильного интернета внутри ТЦ «Сильвер Молл». Быстрым доступом в сеть теперь обеспечены сотрудники и тысячи гостей, ежедневно посещающих торговый центр.

Обновленная сеть МТС полностью покрывает все четыре этажа торгового центра, площадь которого составляет более ста тысяч квадратных метров и включает в себя торговые залы, фудкорт, развлекательную зону, парковку. Это стало возможно за счет модернизации телеком-оборудования, обеспечивающего устойчивое покрытие и высокие скорости интернета даже в «часы пик». Обновленная сеть рассчитана на кратное увеличение передачи данных во время наплыва посетителей, например, в сезон предновогоднего шопинга.

С помощью высокоскоростного интернета посетители торгового центра могут с большим комфортом пользоваться услугами такси и банкинга, смотреть видеообзоры, читать отзывы на товары, активировать промокоды для участия в акциях, делиться с близкими фотографиями и видео покупок, а сопровождающие во время отдыха смотреть кино и сериалы и играть в онлайн-игры.

«Торговый центр “Сильвер Молл” находится в здании бывшего радиозавода, стены которого существенно ослабляют сигнал сотовой связи. Для улучшения качества сети внутри торгового центра мы применили нестандартное техническое решение, которое позволило увеличить скорость мобильного интернета для посетителей к горячему сезону. К слову, быстрый интернет открывает новые возможности и для владельцев торговых точек – теперь они смогут оцифровать свою работу еще и с помощью систем видеонаблюдения и использования умных датчиков, — говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.