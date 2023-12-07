На бульваре Гагарина в Иркутске откроют аллею, посвященную 100-летию иркутского хоккея с мячом

Более 25 фигур создают на бульваре Гагарина в рамках проекта администрации Иркутска Ледовый город «Счастье чистой воды». Скульптуры посвятили 100-летию иркутского хоккея с мячом. Их дополнят новогодние деревья и другие объекты. Об этом рассказали в мэрии.

Также на площади у памятника Александру III завершают обустройство аллеи славы в честь легендарных спортсменов. За оформление локации отвечает компания Эн+.

Историю популярного вида спорта отразили в облике героев ледовых скульптур. Прообразом некоторых спортсменов, высеченных из прозрачного природного материала, стали ветераны иркутского хоккея. Художественную часть проработали совместно с клубом «Байкал-Энергия». Идею воплощает команда из 15 мастеров.

– Без участия бизнеса, коммерческих структур воплощение проекта Ледовый город «Счастье чистой воды» было бы невозможным. Это было одним из условий конкурса Ростуризма, в котором стал победителем наш город. В краткие сроки компания Эн+ заявила о своей поддержке и предоставила все необходимые документы, – отметила советник мэра Инга Корочкина.