20-летний юбилей отметил крупнейший шагающий экскаватор России

Экскаватор «ЭШ 40/100», работающий на разрезе компании «Востсибуголь», которая управляет угольными активами энергохолдинга Эн+, за 20 лет работы добыл 115 млн тонн породы, что сопоставимо с 23 плотинами Братской ГЭС или 5 млн самосвалов «БелАЗ».

Драглайн, именно так называют эту машину, был выпущен «Уралмашем» под номером 1 и стал крупнейшим экскаватором в России на момент ввода в эксплуатацию. Корпус горной машины высотой 14 метров, а самая верхняя точка стрелы – на уровне двадцатиэтажного дома. Название «ЭШ 40/100» обусловлено именно его характеристиками: вместимость ковша составляет 40 куб. м., а длина стрелы – 100 метров. Обслуживает его экипаж из 24 человек, 9 из которых трудятся с первого дня работы экскаватора. Сегодня на предприятиях компании «Востсибуголь», которая входит в основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+, задействовано 30 шагающих экскаваторов на разрезах в Черемхове, Тулуне, Усть-Илимске, а также в Республике Тыва.

Посмотреть на «юбиляра» приехали фотокорреспонденты крупнейших федеральных и профильных СМИ, которые воочию оценили масштабы горной машины.

– Экскаватор «ЭШ 40/100, несмотря на солидный возраст, показывает высокую надежность и при должном обслуживании прослужит еще многие годы. Горные работы – это технологичное современное производство, где применяются лучшие из доступных технологий, оцифровываются и автоматизируются процессы, значит, экскаватор будет демонстрировать все большую эффективность, – генеральный директор «Востсибугля» Евгений Мастернак.

– Я, конечно, очень впечатлен и масштабами производства, и профессионализмом работников. Видно, что люди любят и понимают свое дело. Из разговоров и статистики я понял, что запасов угля здесь хватит ещё на 300 лет. Это Сибирь, это мощь. Когда такая махина может взять, и сама себя переставить, это поражает. И ковш огромного размера летает как бабочка. А чтобы он так летал, нужно стрелу абсолютно точно спозиционировать. Масштабы просто удивляют, – фотокорреспондент «Российской газеты» Сергей Михеев.