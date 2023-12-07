«В СФО доля локальных производителей на полках одна из самых высоких и будет расти» – торговые сети о трендах в ритейле

6 декабря в Иркутске состоялась IV ежегодная конференция «Развиваем родное дело», которая является частью проекта «Местные производители» ГК «Слата».

6 декабря в Иркутске состоялась IV ежегодная конференция «Развиваем родное дело», которая является частью проекта «Местные производители» ГК «Слата». Фото: Андрей Фёдоров

Конференция открылась пленарной сессией, на которой руководители торговых сетей «Слата», «Пятерочка», «Красный Яр», входящих в состав X5 Retail Group рассказали о том, какие тренды наблюдались в продуктовой рознице 2023 году и какие трансформации ожидают ее в 2024 году, а также какую роль в них играют местные товаропроизводители.

Фреш – тренд будущего

Если посмотреть на то, как развивалось торговое предложение последние двадцать лет, хорошо заметно, что оно сдвигалось в сторону категории «фреш» – свежих фруктов и овощей, мяса и рыбы. В эту тенденцию вписывается смещение предпочтений потребителя от гипермаркетов к формату «магазин у дома». И она продолжится, что повлечет за собой расширение работы с локальными поставщиками, отметил Ярослав Шиллер, генеральный директор управляющей компании «X5 Восточная Сибирь».

6 декабря в Иркутске состоялась IV ежегодная конференция «Развиваем родное дело», которая является частью проекта «Местные производители» ГК «Слата». Фото: Андрей Фёдоров

«Фреш» – это, прежде всего, расстояние от места производства продукта до магазина. И именно локальный производитель обеспечивает присутствие такой продукции на полке, потому что логистическое плечо от него – самое короткое», – заявил Ярослав Шиллер.

Не переманиваем у «своих»

В конце 2022 года в Иркутскую область зашла федеральная сеть «Пятерочка». Тогда же ГК «Слата» заключила стратегическое партнерство с «Х5» – федеральная управляющая компания приобрела 70% бизнеса региональной торговой сети. Чтобы не создавать избыточной конкуренции в рамках одной УК, «Слата» принципиально пошла на разведение ассортимента между сетями. Таким образом, покупатель получил не только разные форматы: дискаунтер, магазин у дома, городской супермаркет, – но еще и более широкий выбор товаров.

«Сегодня у нас совпадение в ассортиментной матрице всего 16%, и мы специально не наращиваем эту долю. А чтобы расширять ассортимент, мы будем в следующем году увеличивать присутствие местных поставщиков на полках сети. Сегодня это 700 наименований, и это количество будет расти. То есть мы друг у друга не переманивали нашего покупателя, а отняли его у других сетей», – отметил Дмитрий Ишевский, управляющий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль».

6 декабря в Иркутске состоялась IV ежегодная конференция «Развиваем родное дело», которая является частью проекта «Местные производители» ГК «Слата». Фото: Андрей Фёдоров

По предварительным итогам 2023 года, компания «Слата» выросла на 9,4% по товарообороту, трафик сети супермаркетов «Слата» вырос увеличился на 6%, а дискаунтеров «ХлебСоль» – на 4%.

Быстрее, ближе, комфортнее

Трансформация покупательских предпочтений заметна не только в выборе товара, но и во времени покупки. Уже не каждый посетитель готов проводить 40-50 минут в магазине, поэтому ритейлерам приходится сокращать время покупки оффлайн за счет сервисов: касс самообслуживания, иного размещения товаров, услуги предварительного заказа. Это один из главных трендов ритейла на 2023-2024 годы, по версии торговой сети «Пятерочка».

6 декабря в Иркутске состоялась IV ежегодная конференция «Развиваем родное дело», которая является частью проекта «Местные производители» ГК «Слата». Фото: Андрей Фёдоров

В следующем году будет расти доля локальных производителей в ассортименте сети. Как за счет работы с агрогрегаторами и напрямую с производителями, так и за счет трансформации форматов: в 2024 году сеть планирует преобразовать дискаунтеры – не только сделать более комфортным интерьер, но и ввести производство хлеба на местах. А 2025 год, по мнению Максима Скакова, директора макрорегиона Восточная Сибирь-территория Восток торговой сети «Пятерочка», станет годом развития форматных «мини-магазинов у дома», где доля локальной продукции традиционно высока.

«Доля локальных производителей на полках сети в Сибирском федеральном округе сегодня одна из самых больших в стране - 32%. И в 2024 году она, точно не будет сокращаться, поскольку локальный продукт пользуется лояльностью покупателей, а скорее всего будет увеличиваться и [в перспективе] может перешагнуть планку 40%», – отметил Максим Скаков.