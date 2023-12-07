Каток заливают на острове Конный в Иркутске

Его площадь составит 4,5 тыс. квадратных метров. Жители и гости города смогут покататься здесь на коньках с конца декабря.

– Каток заливается в несколько этапов. Сначала формируют плотное основание – «снежную подушку». Затем ее фиксируют водой. Поверхность выравнивают с помощью спецтехники, – рассказала руководитель МКУ «Городская среда» Марина Шевела. – В течение зимы будут проводиться работы по содержанию объекта.

В преддверии новогодних праздников остров Конный украсят световыми фигурами. Компания Эн+ создаст здесь ледовый лабиринт и горки для детей.

Сейчас завершают подготовку дворовых хоккейных кортов. Будет открыто более 20 объектов.

Также в этом году впервые зальют каток в сквере имени Кирова. Его разместят вокруг фонтана.